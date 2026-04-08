Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi Kayatürk Sokak ile Ali Rıza Özdeniz Caddesi'nin birleştiği kavşakta M.M. idaresindeki 33 YC 159 plakalı otomobil ile Z.B. idaresindeki 33 BEU 103 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki 33 LR 456 plakalı kamyona çarptı, hareket eden kamyon da bir sitenin duvarına zarar verdi.

Kazada hafif ticari araçtaki Ü.H.U. ile F.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.