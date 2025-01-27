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Mersin'de Torun Dehşeti: Dedesi ve Büyükanneyi Bıçaklayarak Öldürdü

Mersin'de Torun Dehşeti: Dedesi ve Büyükanneyi Bıçaklayarak Öldürdü
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Mersin'in Mut ilçesinde, torun H.A. dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı. H.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirtildi.

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Kültür Mahallesi'nde oturan Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

H.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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