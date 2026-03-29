Mersin'de Toprak Kayması: Evler Zarar Gördü

MERSİN'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı evler zarar gördü. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'nde dün yağış nedeniyle kırsal kesimde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı evlerde hasar oluştu. Bölgenin yaylalık ve evlerin boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri inceleme başlattı. Mühendisler çalışmalarını sürdürürken, tedbir nedeniyle bölgeye giriş geçici olarak yasaklandı.

