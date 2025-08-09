Mersin'de Tırın Çarptığı 16 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'de tamir servisinde tırın çarptığı 16 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesindeki serviste tamiri yapılan 21 ACS 623 plakalı tır sürücü Umut F'ye (23) teslim edildi.

Umut F, servis alanından aracıyla hareket ettiği sırada burada çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç'a çarptı.

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kılınç, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan tır sürücüsü polis ekiplerince yakalandı.

Sürücünün polisteki işlemleri sürüyor.