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Mersin'de dorsesi kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı

Mersin'de dorsesi kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı
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Mersin'in Silifke ilçesinde, balık atığı yüklü tırın dorsesinin kırılması sonucu atıklar yola saçıldı. Trafik bir süre kontrollü sağlandı, temizlik sonrası normale döndü.

Mersin'in Silifke ilçesinde, dorsesinin bir bölümü kırılan tırdaki balık atıkları yola saçıldı.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir balık işleme tesisinden Muğla'ya gönderilmek üzere yüklenen balık atıklarını taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AFG 875 plakalı tırın dorsesinde, D-400 kara yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kırılma meydana geldi.

Kırılma nedeniyle dorsede bulunan balık atıkları yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yola saçılan balık atıkları nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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