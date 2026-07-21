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Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki hurda yüklü tırın lastiğinin patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, tır kullanılamaz hale geldi. D-400 kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyreli Mahallesi D-400 kara yolunda seyir halindeki Ş.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hurda yüklü tırda, lastiğin patlaması sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-400 kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Trafik, aracın yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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