Üye Girişi
Haberler

Mersin'de TIR Yangınında 6 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'de seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinde çıkan yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

MERSİN'de seyir halinde alev alan TIR'daki yangında dorsedeki 6 otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Tarsus ilçesinde Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Taş Obası mevkisinde Nervan Çelik yönetimindeki 33 ADR 461 plakalı TIR'ın 6 otomobil taşıyan dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Çelik, TIR'ı güvenlik şeridinde park edip, dorseyi TIR'dan ayırdıktan sonra jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvenlik önlemi alan ekipler, yolu ulaşıma kapattı. Dorseyi saran alevler nedeniyle sıfır kilometre otomobiller yandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, TIR'daki yangını söndürdü. Çalışmalar sırasında araç kuyruğu oluştu. Soğutma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yol, tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Tarsus İtfaiye Güvenlik Trafik Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Alagöz - Botaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor maçı CANLI İZLE! Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izleme linki! Fenerbahçe maçı canlı izle! Gaddar 2. bölüm fragman İZLE! Gaddar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gaddar dizisi yeni bölüm fragmanı izleme linki! Seyyanen zam gelecek mi? Seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? Seçim öncesi bomba iddia! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru! HAFTA SONU HAVA DURUMU 21 OCAK | Hafta sonu kar yağacak mı, hava nasıl olacak? 21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title