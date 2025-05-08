Mersin'de Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
B.K.N. idaresindeki 06 DDV 028 plakalı tır ile E.K'nin kullandığı 70 FK 724 plakalı hafif ticari araç, Mut-Silifke kara yolu Kemenli Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan hafif ticari araç sürücüsü ile diğer yaralı, ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel