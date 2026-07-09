Haberler

Mersin'de TIR kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Mersin'de TIR kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de karşı şeride geçen TIR'ın başka bir TIR ile çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Baki Tunçbilek de hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

MERSİN'de TIR'ın, karşı şeride geçip başka bir TIR ile çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Baki Tunçbilek (63) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, 7 Temmuz'da öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolunda ilerleyen Baki Tunçbilek'in kullandığı 21 DR 064 plakalı TIR, karşı şeride geçip Yahya Can (41) yönetimindeki 33 AIF 922 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile çekicide yolculuk yapan Şeyhmus Tazecan (18), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Can ve Tazecan, kurtarılamadı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Baki Tunçbilek de bugün hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

Dengeleri değiştiren zirve! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolandıramadığı depremzedeye öyle bir beddua etti ki vicdanları yaraladı

Dolandıramadığı depremzedeye vicdanları yaralayan beddua!
Babası Asya'nın en zengini! Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor

Tüm dünya elindeki çantanın fiyatını konuşuyor
NATO Zirvesi'nde Ankara'da 145 uçuş gerçekleşti

Rakam inanılmaz! 3 günlük hareket az daha radarı bozuyordu
ABD Meşhed demiryolunu vurdu, Hamaney'in cenaze planları değişti

ABD kritik noktayı vurdu, Hamaney'in cenaze planları değişti
Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye

Erdoğan'dan liderlere sürpriz hediye! Starmer ülkesine götüremedi
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi