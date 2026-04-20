Mersin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. D-750 kara yolunun Güzeoluk mevkisinde meydana gelen kazada, aracın sürücü kabini ile dorsesi ayrıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, D-750 kara yolunun Güzeoluk mevkisinde devrildi.
Savrulan aracın sürücü kabini ile dorsesi ayrıldı.
Yaralanan sürücü, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan