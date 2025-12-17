Mersin'de tırın çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Mersin'in Akdeniz ilçesinde yabancı plakalı bir tır, bisikletli bir adama çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü Mustafa Ona yaşamını yitirdi. Olayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Mehmet A. idaresindeki yabancı plakalı tır, Tırmıl Sanayi Sitesi'nin girişinde Mustafa Ona'nın (51) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ona'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Mehmet A'yı gözaltına aldı.
