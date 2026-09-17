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Mersin'de TIR'a çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü öldü

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Mersin'de TIR'a çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü öldü
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MERSİN'de TIR'a arkadan çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü Hacı Mehmet Dam, hayatını kaybetti.

MERSİN'de TIR'a arkadan çarpan sebze yüklü kamyonun şoförü Hacı Mehmet Dam, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hacı Mehmet Dam'ın kullandığı 80 AG 162 plakalı sebze yüklü kamyon, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan Dam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Dam'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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