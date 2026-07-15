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Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye para cezası verildi

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Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilen ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira para cezası uygulandı ve ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Mersin'de trafikte ters yönde araç kullanan sürücüye 21 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında bir hafif ticari aracın 34. Cadde'de ters yönde ilerlediğine yönelik görüntülerin paylaşımların yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, aracını trafikte ters yönde kullanan sürücünün M.K. olduğu belirlendi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüye 21 bin lira ceza verildi.

Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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