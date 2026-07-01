Mersin'de 520 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 tutuklama

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda, televizyon ünitelerine gizlenmiş 520 bin captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapanlara yönelik yürütülen çalışmalarda, Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi. Televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş halde toplam 90 kilogram ağırlığında, 520 bin sentetik uyuşturucu içerikli captagon hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.W. ile M.İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı