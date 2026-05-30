Depoda çıkan yangına müdahale anı kamerada

MERSİN'de tekstil mağazasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Depodaki ürünler kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale anı kameraya yansıdı.

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde bir tekstil mağazasının deposunda, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatı katında bulunan depoya merdivenle ulaştı. Yangın itfaiyenin çalışması ile söndürülürken, depodaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Diğer yandan yangına müdahale anı, itfaiye kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı