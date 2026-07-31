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Mersin'de tatil sitesi başkanına silahlı saldırı

Mersin'de tatil sitesi başkanına silahlı saldırı
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında otururken odaya giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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