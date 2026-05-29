Haberler

Tarlada tabancayla öldürülmüş halde bulundu, 3 şüpheli aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir tarlada tabancayla öldürülmüş halde bulunan Suriye uyruklu Mahmud El Hasan'ın kardeşi, ağabeyinin aralarında husumet bulunan 3 kişi tarafından vurulduğunu iddia etti. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MERSİN'de Mahmud El Hasan (31), tarlada tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Akdeniz ilçesi Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Bölgede silah sesleri duyanlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Suriye uyruklu Mahmud El Hasan'ı tabancayla öldürülmüş halde buldu. El Hasan'ın olay yerindeki kardeşi, ağabeyinin aralarında husumet olan 3 kişi tarafından tabancayla vurulduğunu iddia etti. El Hasan'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan geleceği için açıklama

Beklenen açıklama geldi!

Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü