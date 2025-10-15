Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kazası: 7 Ölü

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kazası: 7 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu ölü sayısı 7'ye çıktı. Ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralılardan Hakan Yılmaz (50) da kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 7'ye çıktı.

Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz Cemal Karakuş (29), 33 VLP 55 plakalı minibüsünün, virajda kontrolünü kaybedip 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz, Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ümmü Demir ile Mustafa Uçman, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Hakan Yılmaz da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş da dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı

Fransızlar bebeklerine artık bu Türk ismini veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.