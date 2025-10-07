Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kazası: 4 Ölü, 14 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Vali Atilla Toros, kazanın ardından incelemelerde bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Son derece üzücü bir kaza"

Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kaza yerinde inceleme yaptı.

Toros, incelemesinin ardından gazetecilere, kazanın sabah saat 06.40'ta meydana geldiğini söyledi.

Üzüntülü olduklarını vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyan minibüs, yaklaşık 10 metrelik mesafeden aşağıya yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 14 vatandaşımız da hastanelerimize sevk edildi. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz. Erdemli'mizin, Mersin'imizin, hepimizin başı sağ olsun. Bizim açımızdan da son derece üzücü bir kaza. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Hizmet dökümünde 'K' harfi olanlar dikkat! SGK uyardı, emekli olamayabilirsiniz

Hizmet dökümünde bu harf olanlar dikkat! Emekli olamayabilirsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.