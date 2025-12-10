Haberler

Mersin'de 'Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı' yapıldı

İçişleri Bakanlığı AFAD, Mersin'de 'Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı' düzenledi. Tatbikatta bin 710 personel ve 230 araç ile olası afetlere karşı hazırlık yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Mersin'de 'Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Afad'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Mersin'de 'Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı' ve 'Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye' hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 'Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı' yapıldığı belirtildi. Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde saha ve masa başı faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatta bin 710 personel, 230 araç, 10 dron, 2 mobil koordinasyon TIR'ı ve 4 mobil baz istasyonunun görev aldığı belirtildi. Tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, olası afet ve acil durumlara yönelik görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek, hızlı, etkin ve etkili müdahaleyi gerçekleştirmek için ekiplerin teorik ve pratik eğitimler ile olası görevlere hazırlandığı, ekipler arası birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliği ve koordinasyonu pekiştirmek amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Afad Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden video konferans yoluyla Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Mersin Afet Koordinasyon Merkezi'nde TAMP kapsamında toplanan kurula bağlanarak, AFAD'ın koordinasyon kurumu olarak afet ve acil durumları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte yönettiğini, bu yıl yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde toplam 74 tatbikat yapmayı planladıklarını ve tamamına yakının gerçekleştirildiğini, tatbikatların afetlere karşı hazırlıklı olmak konusunda önem arz ettiğini vurguladı ve başta Mersin Valimiz olmak üzere bu tatbikata katılan bütün kurum, kuruluş ve STK ekiplerine teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti." İfadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
