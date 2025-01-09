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Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 3 Tutuklama

Mersin'de Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 3 Tutuklama
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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda suç örgütüne mensup 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah kaçakçılığına dair birçok malzeme ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde 3 tabanca, makineli tabanca, 67 fişek, 370 gram sentetik uyuşturucu, 48 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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