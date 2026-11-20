Mersin'de su sızması yüzünden çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Öztürk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'de komşular arasında daireye su sızması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Umut Okan Öztürk (22), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Mezilti Mezarlığı'nda toprağa verildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Mersin'de komşular arasında daha önce daireye su sızması nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Umut Okan Öztürk (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Öztürk'ün cenazesi Mezilti Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı