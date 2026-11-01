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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzeri ve ikametlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu, 102 sentetik ecza ve 2 bin 530 lira ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmada şüpheliler M.Ç, M.B. ve H.T. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 102 sentetik ecza ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 530 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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