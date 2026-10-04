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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve tütün ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler N.C.A, H.Ş. ve B.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton ve tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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