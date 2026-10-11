Mersin'de sokak satıcılarına operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler E.İ, Ç.D, M.E, M.U, A.Y. ile S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 276 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, 189 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 aseton ve 2 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 630 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA