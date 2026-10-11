Haberler

Mersin'de sokak satıcılarına operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde 276 gram sentetik uyuşturucu, 189 sentetik ecza hapı, ruhsatsız silahlar ve 20 bin 630 lira ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler E.İ, Ç.D, M.E, M.U, A.Y. ile S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 276 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, 189 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 aseton ve 2 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 630 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! 2 oğlu tutuklandı

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! İki oğlu tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama

Kimlik şartına itiraz gelmişti! Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Papa 14. Leo akciğer ameliyatı olacak: Doktorlar kitle tespit etti

Papa kanser mi? Vatikan açıklama yaptı

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler

Tehlikeli yolculuk kamerada! Üstelik ikisi de çocuk
Cibuti açıklarında göçmen teknesi battı! 109 kişi öldü, 116 kişi kayboldu

Denizde büyük facia! 109 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e 'Siyasi zübük ve dolandırıcı' suçlaması

AK Partili Yayman'dan Özel'e ağır ithamlar! Sözleri bomba
Meloni’den Husilere sert tepki! 'Suudi Arabistan’ın yanındayım'

Meloni’den "Husiler" açıklaması! Safını açıkça belli etti
Dolmabahçe'de 4'te 4! Beşiktaş zorlu maçta Kocaelispor engelini aştı

Beşiktaş'tan 4'te 4! Kara Kartal yüksekten uçuyor