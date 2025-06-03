Mersin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde yüzü gizli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Rıdvan Güner, olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı M.A. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün "peçe" giyerek yüzünü gizleyen zanlı, tabancayla Rıdvan Güner'e (35) ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Güner'in cenazesi morga kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen zanlı M.A. (17) yakalandı.

Cinayetin, 2023'te M.K'nin silahlı saldırıda öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu belirleyen ekipler, suça karıştıkları değerlendirilen Y.K. M.E. ve Y.K'yi de gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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