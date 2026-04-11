Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran genç kız hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken kazayla vurulan 17 yaşındaki Fatma H. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada silahın kazara ateş alması vurulan Fatma H. (17), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Fatma H., evde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tabancadan kazara ateş alması sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Fatma H., ailesinin ihbarı üzerine olay yerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
