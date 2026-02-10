Haberler

Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyon sırasında 47 bin makaron, makaron doldurma aparatı ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 47 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 makaron doldurma aparatı, 6 bin şeffaf sigara poşeti ve 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
