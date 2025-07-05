Mersin'de Sıfır Panelvan Alışında Boyalı Kaput Şoku

Mersin'de Sıfır Panelvan Alışında Boyalı Kaput Şoku
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'dan Mersin'de bir bayiden alınan sıfır panelvanın kaputu boyalı olarak çıkınca sürücü Tarık Erdoğan şikayetçi oldu. Ekspertiz raporu sonrası bayi ile yaşadığı sorunları anlatan Erdoğan, değişim talebinin reddedilmesi üzerine hukuki yollara başvurdu.

Mersin'de bir bayiden aldığı sıfır panelvanın kaputu boyalı çıkan sürücü, şikayetçi oldu.

Adana'da yaşayan Tarık Erdoğan, 12 Haziran'da Mersin'de bir bayiden sıfır panelvan aldı.

Aldığı aracı ertesi gün ekspertiz firmasına götüren Erdoğan'a, yapılan incelemenin ardından kaputun sökülüp takıldığı ve boya olduğu bildirildi.

Bayiye başvurarak aracın değiştirilmesini isteyen Erdoğan, talebinin kabul edilmemesi üzerine şikayetçi oldu.

Erdoğan, AA muhabirine, daha önce bir arkadaşının bayiden sıfır aldığı aracın boyalı çıkması üzerine kendisinin de panelvanını ekspertiz firmasına götürdüğünü söyledi.

Firmanın araçta inceleme yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekspertiz firması, kaputun sök-tak ve boyalı olduğu tespit edildi. Bayiyi aradık onlar yetkili serviste bir daha tespit yapmak istedi. Yetkili servis de aynı tespiti yaptı. Bayi bunun üzerine benden 15 gün süre istedi. Bu sürenin sonunda 'onarım hakkınızı kullanın' dediler. Biz de reddettik. Şikayetçi olduk, arabulucuya başvurduk. Malın ayıpsız misliyle değişme hakkımızı kullanacağız."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail'e 2 binden fazla füze ve İHA saldırısı düzenledik

İşte İran'ın İsrail'e yolladığı füze sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.