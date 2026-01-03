Haberler

Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkan otomobil, sürücüsünün ihbarı üzerine itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.

D-400 kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde İsa Arslan idaresindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı