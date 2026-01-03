Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkan otomobil, sürücüsünün ihbarı üzerine itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
D-400 kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde İsa Arslan idaresindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarında durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel