Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan bir servis minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada şoför Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastanedeki yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
