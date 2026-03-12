Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan bir servis minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada şoför Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastanedeki yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı