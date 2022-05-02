Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma - Haberler

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Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.

Mersin'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliğe ziyarette bulundu.

Şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe geldi.

Yakınlarının kabirlerindeki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Bayram dolayısıyla mezarlığa gelen bazı vatandaşlar da şehitlerin mezarı başında dua okudu, ailelerin bayramını kutladı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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