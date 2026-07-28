Silifke'de kum atma skandalı: İşletmeci gözaltında

Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum atan işletmeci ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında vakit geçiren F.C.A. (19), O.K. (21) ve C.Ş.Ş. (22) ile bir kafenin ortağı K.K. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında K.K, sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı.

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli K.K. ve yanındaki F.S'yi (24) işlettikleri kafede gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA