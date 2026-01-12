Haberler

Mersin-Çadırlarını su basan tarım işçileri tahliye edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de sağanak yağış nedeniyle çadırları su basan mevsimlik tarım işçileri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edildi. İşçilere su ve battaniye dağıtıldı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle çadırlarını su basan mevsimlik tarım işçilerini tahliye etti.

Sağanak yağışın etkili olduğu Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlık bölgesinde mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını su bastı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, işçileri bulundukları yerden tahliye etti. İlçe Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında; taşkın nedeniyle çadır alanları su ile dolan yaklaşık 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile alınarak Mehmet Çelebi Spor Salonu'na taşındı. Aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu mevsimlik tarım işçilerine, Büyükşehir tarafından su ve battaniye de dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri çok sayıda iş makinesi ve personelle birlikte yine Tarsus'ta Yunus Emre, Bolatlı, Akgedik, Fevzi Çakmak, Gazipaşa, Tozkoparan ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere, sağanak yağışın etkili olduğu birçok noktada ve caddede su tahliyesi gerçekleştirerek, müdahalede bulundu.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi

Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi