Mersin'de Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak, kısa sürede sele ve taşkınlara neden oldu.

Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sorgun, Harfilli, Güneyli ve Küstülü Mahallelerinde yaklaşık yarım saat süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Sorgun Mahallesi'nden geçen İsken Deresi taştı. Taşkınla birlikte dere kenarındaki tarım arazileri ve bahçelerde hasar meydana geldi. Sel sularının dere yatağını tamamen kapladığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.