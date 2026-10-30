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Mersin'de sağanak sonrası temizlik sürerken Akdeniz'de tahliye çalışması devam ediyor

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Mersin'de sağanak sonrası temizlik sürerken Akdeniz'de tahliye çalışması devam ediyor
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Mersin'de dün sabahtan itibaren etkili olan ve gece süren sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı. Ekipler, ulaşıma kapanan Akdeniz ilçesindeki Hal Katlı Kavşağı'nda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kentte dün sabahtan itibaren etkili olan ve gece boyunca süren sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin girişlerini su bastı.

Ekipler, su basan alanlarda temizlik çalışması yapıyor.

Ulaşıma kapanan merkez Akdeniz ilçesindeki Hal Katlı Kavşağı'nda da belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, sağanak nedeniyle bazı mahallelerdeki yollarda oluşan çatlakların onarımını da yapıyor.

Bazı vatandaşlar, sağanaktan etkilenen ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizliyor.

Dün, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış gece boyunca devam etmişti. Sağanak nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilenmişti.

Kaynak: AA
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