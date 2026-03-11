Haberler

Mersin'de Rüşvet ve Dolandırıcılık Operasyonu: Taşınmaz ve Araçlara El Konuldu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet, dolandırıcılık ve sahtecilik suçları kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda birçok şüpheliyi gözaltına alarak 21 taşınmaza, 3 araca ve 1 deniz aracına el koydu.

TAŞINMAZ VE ARAÇLARA EL KONULDU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görevlilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik olarak 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarına ilişkin gerçekleştirilen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmış olup, 21 adet taşınmaza, 3 adet araca, 1 adet deniz aracına el konulmuştur. Soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
