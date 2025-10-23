Mersin'de Rottweiler'a Para Cezası Uygulandı

PARA CEZASI KESİLDİ

Mersin'de ağızlıksız şekilde sokakta gezdirilirken yoldan geçen bir kadın ile motosikletli kuryeye saldırarak yaralayan Rottweiler cinsi köpeğin sahibinin F.I. olduğu tespit edildi. F.I.'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı. Gözetim altında tutulması için el konulan köpek, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan F.I. hakkında adli işlem de başlatıldığı öğrenildi.