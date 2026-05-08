Silifke'de "Roman Kahramanları Festivali" düzenlendi
Silifke ilçesinde düzenlenen festivalde öğrenciler roman kahramanlarının kostümlerini giyerek defile yaptı ve koro şarkıları söyledi. Etkinliğe yerel yöneticiler ve veliler katıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde "Roman Kahramanları Festivali" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Silifke Cumhuriyet Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğiyle Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde öğrencilerden oluşan koro şarkılar söyledi.
Öğrencilerin roman kahramanlarının kostümlerini giydiği defilenin de düzenlendiği etkinliğe, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, okul müdürleri ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar