Akdeniz'de ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü'nce yapılan denetim ve incelemelerde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, AFAD tarafından ağır hasarlı olduğu tespit edilen, bu nedenle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden tek katlı binanın kontrollü yıkımı için harekete geçti. Hem Mersin AFAD tarafından ağır hasarlı olduğu tespit edilen hem de Akdeniz Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen riskli binada oturan vatandaşa, evi boşaltması için süre tanındı. Tahliyenin tamamlanmasının ardından da ekipler riskli yapının yıkımı için gerekli hazırlıkları başlattı. Barış Mahallesi 4509 sokak numara 5 adresinde bulunan ağır hasarlı yapının yıkımı için ilk olarak bölgede, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle çevre güvenliği sağlandı. Ardından iş makinesi desteğiyle gerçekleşen yıkım sırasında aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla arazöz tipi araçtan binaya su sıkıldı. Yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve inşaat atığı da yine iş makinesi desteğiyle kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi'nin; gerek sahiplerince terk edilmiş ve zamanla harabeye dönmüş metruk yapılarla, gerekse de halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, her an yıkılma riski taşıyan yapılarla mücadelesi kesintisiz şekilde devam edecek.

Haber-Kamera: MERSİN,