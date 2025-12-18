Haberler

Akdeniz'de ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen bir bina, Akdeniz Belediyesi ve AFAD işbirliğiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım öncesinde ev sahiplerine tahliye süresi tanındı ve çevre güvenliği sağlandı.

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü'nce yapılan denetim ve incelemelerde ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, AFAD tarafından ağır hasarlı olduğu tespit edilen, bu nedenle vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden tek katlı binanın kontrollü yıkımı için harekete geçti. Hem Mersin AFAD tarafından ağır hasarlı olduğu tespit edilen hem de Akdeniz Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı verilen riskli binada oturan vatandaşa, evi boşaltması için süre tanındı. Tahliyenin tamamlanmasının ardından da ekipler riskli yapının yıkımı için gerekli hazırlıkları başlattı. Barış Mahallesi 4509 sokak numara 5 adresinde bulunan ağır hasarlı yapının yıkımı için ilk olarak bölgede, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle çevre güvenliği sağlandı. Ardından iş makinesi desteğiyle gerçekleşen yıkım sırasında aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla arazöz tipi araçtan binaya su sıkıldı. Yıkım sonucu ortaya çıkan tonlarca moloz ve inşaat atığı da yine iş makinesi desteğiyle kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesi'nin; gerek sahiplerince terk edilmiş ve zamanla harabeye dönmüş metruk yapılarla, gerekse de halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, her an yıkılma riski taşıyan yapılarla mücadelesi kesintisiz şekilde devam edecek.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title