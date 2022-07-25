Mersin'de restoranda tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler

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Mersin'de restoranda tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de restoranda tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, restoranda tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, restoranda tüp patlaması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yalınayak Mahallesi'ndeki restoranın mutfak bölümündeki tüp patladı.

Patlamada restorandaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle restoranda hasar oluştu.

AA / Serkan Avci - Güncel

Yalınayak Toroslar Mersin Güncel Haberler

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