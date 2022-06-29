Mersin'de polisten öğrencilere trafik eğitimi
AA - Burcu Kaya - Güncel
Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesindeki Şehit Asım Türkel İlkokulu'nda eğitim düzenledi.
Ekipler, eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
AA / Burcu Kaya - Güncel