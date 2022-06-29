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Mersin'de polisten öğrencilere trafik eğitimi

AA - Burcu Kaya - Güncel
Mersin'de polisten öğrencilere trafik eğitimi

Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesindeki Şehit Asım Türkel İlkokulu'nda eğitim düzenledi.

Ekipler, eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Toroslar Mersin Güncel Haberler

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