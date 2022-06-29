Mersin'de polisten öğrencilere trafik eğitimi Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar ilçesindeki Şehit Asım Türkel İlkokulu'nda eğitim düzenledi. Ekipler, eğitimde, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. AA / Burcu Kaya - Güncel Toroslar Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de polisten öğrencilere trafik eğitimi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.