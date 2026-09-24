Mersin'de polisten kaçan cinayet zanlısı, 11 yaşındaki çocuğu rehin alıp yakalandı.

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Mersin'in Toroslar ilçesinde polisten kaçarken 1 çocuğu rehin alan firari cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 21 Eylül'de akrabası Ahmet Bal'ı (49) silahla vurarak öldüren Muhammet Bal'ın (48) yakalanması için çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "hırsızlık, dolandırıcılık, parada sahtecilik" suçlarında da aranan zanlının, Yusuf Kılıç Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden polisleri fark eden zanlı arasında kovalamaca yaşandı. Bu esnada sokakta bulunan 11 yaşındaki İ.A'yı silahla rehin alan zanlı, bir süre sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Güvenli şekilde kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA