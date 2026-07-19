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Mersin'de karakol camını kırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Mersin'de karakol camını kırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekiplerine mukavemet gösterip karakolun camını kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis ekiplerine mukavemet gösterip karakolun camını kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kızkalesi sahilinde polis ekiplerince yapılan kontrol sırasında bazı şüpheliler kimliklerini ibraz etmeyi reddetti.

Ekiplere mukavemette bulunan zanlılar, olayın devamında karakol binasının camını kırdı.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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