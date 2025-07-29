Mersin'de Polis Memuru Eyyüp Tolunay Hayatını Kaybetti

Mersin'de Polis Memuru Eyyüp Tolunay Hayatını Kaybetti
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Mersin'de evinde rahatsızlanan 45 yaşındaki polis memuru Eyyüp Tolunay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Tolunay için düzenlenen cenaze törenine yetkililer ve ailesi katıldı.

Mersin'de evinde rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılan polis memuru Eyyüp Tolunay, yaşamını yitirdi.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eyyüp Tolunay (45), 17 Temmuz'da akşam evinde rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Tolunay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Tolunay için Güneykent Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı, dualar eşliğinde Çiftlikköy Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Tolunay'ın eşi ve çocukları, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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