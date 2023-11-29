Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.