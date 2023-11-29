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Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)

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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMersin'de 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Güncel Haberler

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