Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı (2)
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10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIMersin'de 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Mersin'de 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve silah ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel