Mersin'de Patpat ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada tarım aracı olarak bilinen 'patpat' ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 18 yaşındaki Alperen Taşkın hayatını kaybetti, Hakan Ünal ağır yaralandı.
MERSİN'in Mut ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Aynı yöne seyreden Selahattin T.'nin kullandığı 'patpat' ile 33 AOD 188 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletteki Alperen Taşkın (18) yaşamını yitirdi, Hakan Ünal ise ağır yaralandı. Ünal, çağırılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünal, buradaki müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.