Mersin'de Parkta Kavga: 16 Yaşındaki Kız Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir parkta, iki kız arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. E.A. isimli genç, D.O.'yu dövüp sürükledikten sonra tutuklandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

MERSİN'deki bir parkta tartıştığı D.O.'yu (16) tekme ve yumruk dövüp, saçından tutarak yerde sürükleyen E.A. (16) tutuklandı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 19 Ağustos'ta Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunan D.O. ile E.A. isimli kız çocukları parkta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.A., tekme ve yumruklarla D.O.'yu dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle E.A. ile yanındaki arkadaşları bölgeden ayrıldı. O anları başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu

Polis memuru, o ülkeli rakibini iki rauntta nakavt edip şampiyon oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı

Derin Talu'nun sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.