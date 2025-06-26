Mersin'de Özel Güvenlik Görevlilerinden Emniyet Müdürü Karabörk'e Ziyaret

Mersin'de Özel Güvenlik Görevlilerinden Emniyet Müdürü Karabörk'e Ziyaret
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Mersin'de farklı kurumlarda görev yapan özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü makamında ziyaret etti. Karabörk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti ve güvenlik görevlilerinin haftalarını kutladı.

Mersin'de özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü ziyaret etti.

Farklı kurumlarda görev yapan güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Haftası kapsamında Karabörk ile makamında görüştü.???????

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabörk, görevlilerin Özel Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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