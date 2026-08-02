Haberler

Mersin'de otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçen sürücü kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çağdaşkent Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiden 2'si yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti. Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen zanlı, bölgeden uzaklaştı.

Olayı fark edip yaralıların yardımına koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı

Dondurucu soğuklara sahip bölgede yapılamaz denileni yaptı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Seyyar satıcıdan çocuğunun yanında anneye tepki çeken sözler: Bir tane alıp bir de ambalaj istiyorsun

Seyyar satıcıdan anneye tepki çeken sözler! Hem de çocuğunun yanında
Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın gözü İspanya'da: Göçmenlere karşı bakın ne yaptılar